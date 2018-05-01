«Эдмонтон» подписал контракт с голкипером Микко Коскиненом

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с финским голкипером Микко Коскиненом, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение заключено сроком на один сезон.



На протяжении трёх сезонов 29-летний голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина.



В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая в среднем 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 игр, одержав победы в десяти из них.

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