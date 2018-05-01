«Вашингтон» провёл тренировку перед третьим матчем с «Питтсбургом»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед третьим матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. После двух матчей в Вашингтоне счёт в серии — 1-1. Теперь команды проведут две игры в Питтсбурге.



Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон

Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши

Орпик — Джус, Коннолли — Эллер — Смит-Пелли

Врана — Бигл — Чиассон.

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» клуба.

Овечкин победил со скандалом. У «Пингвинз» отняли гол и «вынесли» лидера обороны Все просмотры в матче были в пользу «столичных», а виновник травмы защитника «Питтсбурга» не получил даже малого штрафа.

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