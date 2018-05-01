Ги Буше останется главным тренером «Оттавы» в следующем сезоне

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше и весь его тренерский штаб продолжат работать с клубом в следующем сезоне, сообщает TSN со ссылкой на генерального менеджера клуба Пьера Дориона.



Напомним, ранее Дорион сообщил, что может уволить тренера за неудачные результаты. «Сенаторз» закончили сезон на предпоследнем месте общей таблицы лиги, в то время как в прошлом сезоне они дошли до финала Восточной конференции, где во втором овертайме седьмого матча уступили «Питтсбург Пингвинз».



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