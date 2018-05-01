«Металлург» сделал предложение защитнику «Сибири» Верещагину

По информации «Чемпионата», магнитогорский «Металлург» сделал предложение защитнику Ивану Верещагину.



Ранее агент игрока Шуми Бабаев заявлял, что защитник желает сменить обстановку и покинуть «Сибирь». В первый день открытия рынка свободных агентов «Магнитка» сделала Верещагину официальное предложение. У новосибирского клуба есть неделя, чтобы его повторить. В ином случае хоккеист на правах ограниченно свободного агента перейдёт в стан «сталеваров».



В прошедшем сезоне 23-летний Верещагин сыграл в 50 матчах, набрав 22 (5+17) очка при показателе полезности «+12» и 18 минутах штрафа.

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