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Метсола: перешёл в «Салават Юлаев», потому что хочу побеждать в каждом матче

Метсола: перешёл в «Салават Юлаев», потому что хочу побеждать в каждом матче
Хоккей / КХЛ

Финский голкипер Юха Метсола прокомментировал подписание контракта с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«У нас подбирается отличная команда! Моя главная цель — побеждать в каждом матче, вот почему я подписал контракт. Я хочу побеждать. Что касается советов перед переходом, то они мне были ненужны, ведь я и так знал, что хочу стать игроком «Салавата Юлаева». В Уфе был несколько раз, но город посмотреть не удавалось», — приводит слова Метсолы официальный сайт клуба.

Финский вратарь выступал за «Амур» в течение трёх последних сезонов. Он принял участие в 155 матчах, одержал 64 победы и записал на свой счёт 15 игр на ноль.

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