Купер — о «засухе» Кучерова и Стэмкоса: эти парни столько раз нас выручали

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после второго матча серии с «Бостоном» (4:2, 1-1 в серии) прокомментировал отсутствие очков у форвардов Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса в первых двух играх.



«Это больше бросается в глаза, потому что плей-офф смотрят все. Но так и устроен хоккей. Эти парни столько раз нас выручали. Сегодня было время других», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.