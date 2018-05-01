Ролинек: иногда игроки сборной Чехии пили пиво во время чемпионата мира

Экс-нападающий сборной Чехии Томаш Ролинек поделился воспоминаниями об участии в чемпионатах мира.



«Футболисты часто выпивают? Не буду говорить, что на чемпионатах мира или в своих клубах мы не ходили за пивом. Хоккеисты выходили порой за пивом в перерывах между матчами или пили его в ресторанах. Но мы никогда не засиживались допоздна и не делали ничего во вред дисциплине. На следующий день мы всегда были в полной готовности. Вы должны знать, что можете себе позволить», — приводит слова Ролинека isport.blesk.cz.