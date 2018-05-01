Рёник: у Кучерова один из лучших IQ в хоккее, он на два шага впереди остальных

Легендарный нападающий Джереми Рёник поделился мнением об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«У него один из лучших IQ в хоккее. Кучеров на два шага впереди остальных. Когда шайба ещё идёт к нему, он уже знает, куда она пойдёт дальше и к кому. Пока все среагируют, шайба на крюке у другого», — приводит слова Рёника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.