Малкин и Овечкин обменялись голевыми передачами

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 после второго периода). В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

Счёт в матче на 48-й секунде второго периода открыл защитник «столичных» Джон Карлсон, отличившийся в большинстве. Российский форвард гостей Александр Овечкин отметился в этом эпизоде голевой передачей.

Однако спустя всего 6 минут «пингвины» уже вышли вперёд — форвард хозяев Патрик Хёрнквист забросил шайбу в большинстве с передачи Евгения Малкина.

Видео взяты с официального сайта НХЛ.