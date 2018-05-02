Овечкин признан первой звездой 3-го матча серии с «Питтсбургом»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). На счету российского нападающего 2 (1+1) балла за результативность.

Счёт в матче на 48-й секунде второго периода открыл защитник «столичных» Джон Карлсон, отличившийся в большинстве. Российский форвард гостей Александр Овечкин отметился в этом эпизоде голевой передачей.

Гол Овечкина за минуту до конца матча принёс «Вашингтону» победу в матче. Этот гол стал для него 8-ым в 9 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Второй звездой матча признан центральный нападающий «Кэпиталз» Никлас Бекстрём, отметившийся тремя результативными передачами. На счету шведского игрока теперь 12 (3+9) очков в 9 матчах.

Третья звезда — форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель. 22-летний нападающий с 18 (8+10) очками делит первую строчку в списке бомбардиров плей-офф с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз».