Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли повторил достижение Сидни Кросби

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился двумя результативными передачами в третьем матче полуфинальной серии Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (7:4, 2-1 в серии). Таким образом, этот матч стал пятым подряд в плей-офф для канадского форварда, в котором ему удалось набрать более одного балла за результативность. В последних пяти играх игрок отметился 11 (7+4) очками.

Шайфли удалось повторить достижение капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который отметился 14 (5+9) очками в первых пяти матчах серии первого круга плей-офф против «Оттавы Сенаторз» в 2010 году.

У форварда «Виннипега» есть шанс установить новый рекорд лиги в четвёртом матче серии с «Нэшвиллом», который состоится 4 мая на «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге.