«Барыс» заключил новый контракт с Хенриком Карлссоном

«Барыс» заключил новый контракт с голкипером Хенриком Карлссоном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 34-летний вратарь одержал 18 побед в 45 матчах регулярного чемпионата при проценте отражённых бросков 91,2 и коэффициенте надёжности 2,71.

Помимо «Барыса» казахстанский голкипер имеет опыт выступления в КХЛ в составе «Авангарда» и «Йокерита». За карьеру в лиге он провёл 206 игр, в которых одержал 104 победы, отражая 91,9% бросков и пропуская 2.37 шайбы за игру. Хенрик играет в КХЛ с сезона-2013/14.