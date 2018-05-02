Александр Овечкин установил новый рекорд «Вашингтона»

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Победную шайбу за минуту до конца встречи забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету российского игрока 13 (8+5) очков в 9 матчах нынешнего плей-офф. Шайба Александра Овечкин в седьмой раз принесла победу «Кэпиталз» в матчах Кубка Стэнли. Это новый рекорд клуба. Прежнее клубное достижение по победным голам в плей-офф принадлежало Никласу Бекстрёму, Джейсону Чимере и Петеру Бондре (все — по 6 голов).

Исторический гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».