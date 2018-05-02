Мюррей — о 3:4: это была одна из тех игр, где всё могло сложиться любым образом

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«По большей части это была достаточно ровная игра. Было мало опасных моментов, но при этом казалось, что каждый бросок таил опасность. Это была одна из тех игр, где всё могло сложиться любым образом. Очевидно, что у «Питтсбурга» есть пространство для прогресса, но я считаю, что сегодня была хорошая игра с нашей стороны». — цитирует Мюррея официальный сайт НХЛ.