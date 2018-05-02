Александр Овечкин подвергся обструкции трибун в Питтсбурге

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Победную шайбу за минуту до конца встречи забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. После заброшенной шайбы российский форвард в своей традиционной манере направился праздновать гол к одному из бортов арены, где попал под обструкцию трибун. Расстроенные болельщики домашней команды начали показывать Овечкину средние пальцы.

Исторический гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона». Видео обструкции на отметке 01.19.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Райана Эллиса.