Кросби: «Вашингтон» воспользовался практически всеми ошибками «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2).

«Мы играли хорошо. Мы не так много позволили создать им у наших ворот. Должны постараться не попадать на скамью штрафников и не давать им шансов в большинстве. Мне кажется, что «Питтсбург» действительно провёл хороший матч. Каждое звено оказывало давление и создавало моменты. Просто это был один из тех матчей, когда соперник воспользовался практически всеми нашими маленькими ошибками», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.