Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф и определила тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Третьей звездой дня признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1 в серии). Российский форвард стал автором победной шайбы за 67 секунд до конца матча.

Второй звездой стал защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Нэшвилл Предаторз» (7:4, 2-1).

Лучшим игроком дня стал форвард «Виннипега» Блейк Уилер, также набравший 3 (2+1) балла во встрече с «Нэшвиллом».