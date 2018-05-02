Тротц — о серии с «Питтсбургом»: ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1).

«Питтсбург» провёл в нашей зоне долгое время, двигался очень энергично и заставлял игроков «Вашингтона» обороняться. В этой серии играют две отличные команды, которые практически не оставляют друг другу никакого пространства. В первых двух периодах было очень мало бросков в створ. Обе команды сражались и толкались. Думаю, что такой эта серия будет и дальше. Ноздря в ноздрю, борьба за каждый дюйм. Это и есть игра, в которой всё решают считанные дюймы», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.