Овечкин — о хите Уилсона: это НХЛ, а не пивная лига, нужно поднимать голову

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал действия своего партнёра Тома Уилсона в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1). Форвард «столичных» нанёс тяжёлые травмы нападающему «Питтсбурга» Заку Астону-Ризу, а в предыдущем матче ударил в голову защитнику «Пингвинз» Брайану Дюмулину.

««Питтсбург» играет, что называется, в чемпионский хоккей, эта команда два раза подряд взяла Кубок Стэнли. Они знают, как играть в важных ситуациях, поэтому сегодняшняя победа имеет большое значение.

Вклад Тома Уилсона — огромнейший. Все боятся, когда он выходит на лёд, мы должны играть в том ж духе. Сегодня в его исполнении был отличный хит. Это НХЛ, а не какая-то пивная лига, здесь нужно поднимать голову и играть жёстко. Всё было по правилам», — сказал Овечкин после матча в интервью русскому каналу НХЛ в YouTube.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.