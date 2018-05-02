Шульц — о поведении Уилсона: это неуважительно, нехорошо смеяться над травмами

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц прокомментировал поведение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в третьем матче серии второго раунда. Силовой форвард «столичных» сначала нанёс травмы Заку Астон-Ризу, а когда доехал до скамейки своей команды, начал смеяться.

«Это неуважительно. Игрок травмирован, лежит на льду. Нехорошо смеяться над подобными вещами, но «Питтсбург» двигается дальше», — цитирует Шульца Pens Inside Scoop.

Видео момента можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube. Смех Уилсона попал в кадр на отметке 01.09.