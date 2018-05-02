Назаров — о итогах Евротура: увидели, что большой глубины состава у России нет

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о подготовке сборной России к чемпионату мира 2018 года в Дании.

«Соглашусь с теми специалистами, которые говорят об определённой перезагрузке международного календаря. В нынешних условиях очевидно, что по своему уровню первенства мира оставят позади даже Олимпийские игры. Думаю, заглянув сегодня в составы сборных Швеции, Финляндии, Канады или США, каждый в этом убедится.

Евротур? Считаю, что это ошибка, когда журналисты искусственно делят команды по именам тренеров, которые их возглавляют. Нынешняя серия сборной, уже, к счастью, завершившаяся, – результат работы и предыдущих тренеров, и нынешних. Когда в эти дни ставка была сделана на молодёжь и второй эшелон российского хоккея, мы увидели, что большой глубины состава у нас нет. И это проблема штабов и Воробьёва, и Знарка, и Быкова, и Билялетдинова. Кстати, во времена Быкова и Билялетдинова мне посчастливилось в сборной поработать. Что же касается волнения, то правильно сказал Валерий Каменский: мол, у всех людей хоккея перед любым большим турниром коленки немного трясутся. Это нормально.

Мы видим, что составы многих сборных нашпигованы звездами из НХЛ, например, капитаном тех же канадцев накануне был назначен Макдэвид. Но я думаю, что наш штаб в ускоренном режиме пройдёт адаптацию к энхаэловскому хоккею. В конце концов всех нас когда-то бросали в воду – и мы учились не только барахтаться, но и выплывать. Поэтому пожелаю сборной удачи, надеюсь, все получится. И 20 мая в городе нашей славы Севастополе мне удастся поболеть за сборную России в золотом матче чемпионата мира», – цитирует Назарова Russia-Hockey.