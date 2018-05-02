«Питтсбург» — «Вашингтон» — 3:4: видеообзор матча

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Победную шайбу за минуту до конца встречи забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету российского игрока 13 (8+5) очков в 9 матчах нынешнего плей-офф. Форвард «Кэпиталз» Никлас Бекстрём записал на свой счёт 3 голевые передачи. По 2 балла за результативность в составе «Питтсбурга» на счету Сидни Кросби (1+1) и Джейка Гюнцеля (1+1).

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор матча.