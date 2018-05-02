Тротц — о хите Уилсона: меня не волнуют слова Салливана, это было плечом в плечо

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал действия своего подопечного Тома Уилсона в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Форвард «столичных» нанёс тяжёлые травмы Заку Астону-Ризу, а в предыдущем матче ударил в голову Брайана Дюмулина. Наставник «столичных» вступил в определённую полемику с главным тренером «Пингвинз» Майком Салливаном, который намекнул, что НХЛ пора дисквалифицировать Уилсона.

«Мне всё равно, что говорит Салливан, потому что я сам видел момент. Оба игрока были готовы к силовому приёму. Если вы хотите знать моё мнение, то это был хороший жёсткий хит, плечом в плечо». — цитируют Тротца североамериканские журналисты Грэг Вышински и Брайан Макналли.

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