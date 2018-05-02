«Виннипег» — «Нэшвилл» — 7:4: видеообзор матча

В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предаторз», одержав волевую победу со счётом 7:4 (0:3, 4:0, 3:1). Хозяевам удалось отыграться со счёта 0:3 после первого периода, забросив 4 шайбы кряду во втором игровом отрезке.

По 3 балла за результативность в составе победителей записали на свой счёт Блейк Уилер (2+1), Дастин Бафлин (2+1) и Пол Штястны (1+2). По 2 очка в составе «Нэшвилла» набрали Филип Форсберг (1+1), Пи Кей Суббэн (1+1) и Райан Джохансен (0+2).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.