Болельщики «Питтсбурга» подшутили над Овечкиным во время удаления

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2 в серии) произошёл любопытный эпизод.
Во втором периоде встречи на скамейку штрафников отправился капитан «столичных» Александр Овечкин, который неправильно атаковал форварда капитана хозяев Сидни Кросби. Когда россиянин сел на скамейку в штрафном боксе, за его спиной болельщики вывесили плакат с изображением Овечкина, поднимающего вместо Кубка Стэнли сумку с клюшками для гольфа.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Мэтта Фрида.
«Это НХЛ, а не пивная лига!» Фанаты «Питтсбурга» уже ненавидят Овечкина
Восьмой гол в плей-офф от Великой восьмёрки за минуту до конца вызвал незабываемую реакцию питтсбургских болельщиков.