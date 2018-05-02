Болельщики «Питтсбурга» подшутили над Овечкиным во время удаления

В третьем матче серии полуфинала Восточной конференции между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2 в серии) произошёл любопытный эпизод.

Во втором периоде встречи на скамейку штрафников отправился капитан «столичных» Александр Овечкин, который неправильно атаковал форварда капитана хозяев Сидни Кросби. Когда россиянин сел на скамейку в штрафном боксе, за его спиной болельщики вывесили плакат с изображением Овечкина, поднимающего вместо Кубка Стэнли сумку с клюшками для гольфа.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Мэтта Фрида.