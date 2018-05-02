Уилер: в первом периоде «Виннипегу» дали по зубам, но мы всегда исправлялись

Капитан «Виннипега» Блейк Уилер прокомментировал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (7:4, 2-1). Хозяевам удалось отыграться со счёта 0:3 после первого периода, забросив четыре шайбы кряду во втором игровом отрезке.

«В первом периоде нам немного дали по зубам. Но в этом сезоне мы всегда несли ответственность и исправлялись за плохие периоды и плохие матчи. Нашей целью было выиграть второй период и дать шанс самим себе», – цитирует Уилера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.