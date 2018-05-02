Бекстрём: когда Овечкин видит выход два в один, то просто летит к воротам

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал победный гол Александра Овечкина в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1), забитый за 67 секунд до конца третьего периода.

«Когда Овечкин видит, что может получиться выход «один в ноль» или два в один, то просто летит к воротам. Я знал, что это он. И он здорово довёл дело до конца. Он ведь, кажется, сперва в штангу попал и потом добавил с лёта. Огромная победа!

Если ты хочешь быть успешным в плей-офф, то обязан побеждать на выезде. Особенно после того, как соперник выиграл у нас первый матч в Вашингтоне. Намного приятнее вести в серии 2-1, чем уступать 1-2. Теперь мы с нетерпением ждём следующего матча», – цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».