4 игрока из НХЛ вошли в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира в Дании

Федерация хоккея Швейцарии объявила состав сборной для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает официальный сайт федерации хоккея. В него вошли четверо представителей НХЛ: вратарь Рето Берра («Анахайм Дакс»), защитник Мирко Мюллер («Нью-Джерси Дэвилз») и форварды Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш») и Нино Нидеррайтер («Миннесота Уайлд»).

Вратари: Рето Берра («Анахайм Дакс»), Жилль Сенн («Давос»), Леонардо Дженони («Берн»).

Защитники: Рафаэль Диас («Цуг»), Дин Кукан («Кливленд Монстерз», АХЛ), Йонас Зигенталер («Хёрши Бирз», АХЛ), Мирко Мюллер («Нью-Джерси Дэвилз»), Дейв Суттер («Цюрих»), Микаэль Фора («Амбри-Пиотта»), Рамон Унтерзандер («Берн»), Йоэль Дженацци, Лукас Фрик (оба — «Лозанна»).

Нападающие: Крис Балтисбергер, Рето Шеппи (оба — «Цюрих»), Грегори Хофманн («Лугано»), Нино Нидеррайтер («Миннесота Уайлд»), Ноа Род («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), Энцо Корви, Самуэль Валзер (оба — «Давос»), Дамьен Риат («Женева-Серветт»), Йоэль Вермин («Лозанна»), Свен Андригетто («Колорадо Эвеланш»), Тристан Шервай, Симон Мозер, Гаэтан Хас (все — «Берн»).