Нападающий «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд согласился сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд в последний момент согласился сыграть за сборную Дании на домашнем чемпионате мира, информирует журналист Джимми Боэгаард. Хоккеист уже прилетел на родину и готов сыграть в первом матче турнира.

В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 29 результативных передач в 82 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли на его счету 3 (1+2) очка.

Бьёркстранд не выступал на мировых первенствах с 2015 года, когда сыграл только три матча и не набрал очков.