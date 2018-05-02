Овечкин: «Вашингтон» не фокусируется, где именно играет, нам без разницы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли прокомментировал развитие серии для его команды.

«Мы хотели выиграть, старались изо всех сил. Это был отличный и очень важный гол, мы стараемся показывать свой лучший хоккей. Почему на выезде получается играть удачнее, чем дома? Трудно сказать. Мы не фокусируемся на том, где именно мы играем, нам без разницы. Конечно, преимущество своего льда — это важно, но нужно хорошо играть на любой площадке. Что касается возможного исхода серии, то могу лишь повторить то, что говорил раньше — мы не смотрим в прошлое, не оглядываемся на предыдущие результаты, а смотрим вперёд», — сказал Овечкин в эфире клубного телевидения.