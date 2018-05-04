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Россия – Франция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15

Россия – Франция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 4 мая, в Копенгагене, на стадионе «Роял-Арена», в рамках чемпионата мира — 2018 состоится матч сборных России и Франции. Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Франция.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В Копенгагене сыграют команды из группы А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге пройдут матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея).

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