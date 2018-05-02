Лишь однажды в плей-офф Овечкин набрал больше очков, чем в Кубке Стэнли—2018

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).

Победную шайбу за минуту до конца встречи забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету российского игрока 13 (8+5) очков в 9 матчах нынешнего плей-офф. Лишь однажды за свою карьеру российский форвард набрал очков больше, чем в Кубке Стэнли—2018. Это произошло в 2009 году, когда капитан «Кэпиталз» забросил 11 шайб и сделал 10 результативных передач в 14 матчах.

Ещё трижды Овечкин добирался до отметки в 10 очков (10, сезон-2009/10 и сезон-2010/11, 12 в сезоне-2015/16).

Победный гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».