Эллис — о камбэке «Виннипега»: вот что происходит, когда выключаешься из игры

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:7, 1-2). Хозяевам удалось отыграться со счёта 0:3 после первого периода, забросив четыре шайбы кряду во втором игровом отрезке.

«Мы просто прекратили играть. Мы не действовали с должной выкладкой и позволили сопернику перевернуть ход матча. Вот что происходит в такие моменты, когда одна команда выключается из игры, а другая в неё, наоборот, возвращается. Нам нужно извлечь урок из своих ошибок. Потому что играть в хоккей необходимо все 60 минут», – цитирует Эллиса официальный сайт НХЛ.