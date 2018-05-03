Завтра, 4 мая, в Дании стартует чемпионат мира по хоккею 2018 года. Мировое первенство пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
В Копенгагене сыграет группа А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге пройдут матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто главный фаворит чемпионата мира по хоккею?».
Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Гид по ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о мировом первенстве в Дании
Билеты, расписание, арены, перелёт и проживание.