Кто главный фаворит чемпионата мира по хоккею?

Завтра, 4 мая, в Дании стартует чемпионат мира по хоккею 2018 года. Мировое первенство пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

В Копенгагене сыграет группа А (Швеция, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Франция, Швейцария и Беларусь). На арене в Хернинге пройдут матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто главный фаворит чемпионата мира по хоккею?».

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

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