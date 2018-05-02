Тротц — о победной шайбе Овечкина в игре с «Питтсбургом»: гол мирового уровня

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победный гол Александра Овечкина в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1), забитый за 67 секунд до конца третьего периода.

«Это гол мирового уровня. У Александра отличные руки, именно поэтому он забил столько голов за свою карьеру. Эти два динамичных парня (Овечкин и Бекстрём. — Прим. «Чемпионата») отлично смотрятся вместе», — сказал Тротц на послематчевой пресс-конференции.

Гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».