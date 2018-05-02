Кручинин: игроки «Трактора» помогают Кравцову избежать головокружения от успехов

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал успехи своего партнёра Виталия Кравцова.

«Я уверен, что у Виталия большое будущее, и всё будет хорошо. Он очень ответственно подходит к тренировкам и играм, всегда действует с максимальной отдачей. Конечно, даже в этих условиях никто не застрахован от спадов. Особенно сейчас, когда на него свалилась слава в таком возрасте. Но ничего, он это перетерпит. Да и я с другими опытными игроками «Трактора» стараюсь ему помочь избежать головокружения от успехов. Так что мы все с оптимизмом ждём следующий сезон. Сейчас надо съездить в отпуск, хорошо отдохнуть и готовиться к следующему розыгрышу», — цитируют Кручинина «Известия».