«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Дэном Секстоном

«Автомобилист» объявил о переходе в команду нападающего Дэна Секстона, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.

30-летний Секстон в минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик». В 52 матчах регулярного сезона он набрал 47 (12+35) очков, в 2 матчах плей-офф не набрал очков и заработал показатель полезности «-6».

За карьеру в КХЛ провёл 201 матч и набрал 170 (53+117) баллов при показателе полезности «-1».

Вызывался в сборную США, с которой в 2015 году выиграл бронзовые медали чемпионата мира.