С. Терещенко: над предложением из Уфы долго не думал, сразу заключил контракт

Новичок «Салавата Юлаева» Сергей Терещенко прокомментировал свой переход из магнитогорского «Металлурга».

«Когда поступило предложение из Уфы, я особо долго не думал, заключил контракт, можно сказать, сразу. Знаю, что в Уфе всегда играется очень приятно, тут хорошая атмосфера, которую создают болельщики на трибунах. По самому городу я особо не гулял, хотя много раз бывал в Уфе. Но, думаю, наверстаю упущенное.

Для меня только одна цель – это победа, иначе зачем играть весь сезон? Хочется и третий раз выиграть кубок Гагарина вместе с Уфой», – цитирует Терещенко пресс-служба «Салавата Юлаева».