Московское «Динамо» заключило контракт с Патриком Закриссоном

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Патриком Закриссоном, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 31-летний форвард выступал за «Сибирь». В 56 матчах регулярного сезона он забросил 13 шайб и сделал 29 результативных передач при показателе полезности «+4».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за «Атлант» и пражский «Лев». В общей сложности на его счету 99 (34+65) очков в 198 матчах.

В составе сборной Швеции Закриссон принимал участие в Олимпийских играх 2018 года, где в 4 матчах забросил 1 шайбу и сделал 2 голевые передачи.