Минское «Динамо» заключило новый контракт с Максимом Парфеевцом

Минское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Максимом Парфеевцом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В 2010-2013 годах хоккеист выступал в ряде молодёжных команд клуба в Высшей лиге и МХЛ, был капитаном «Динамо-Бобруйск». Затем в его карьере был переход в «Юность», где он выиграл золото чемпионата Беларуси и стал четырёхкратным обладателем серебряных наград национального первенства, а также завоевал Континентальный кубок.

В минувшем сезоне Максим подписал с «Динамо» просмотровый контракт и принял участие в двух матчах регулярного сезона КХЛ, где набрал 1 (0+1) очко.