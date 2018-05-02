«Вашингтон» подписал контракт новичка с финалистом МЧМ-2018 Юнссоном Фьелльбю

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт новичка с нападающим «Юргордена» Акселем Юнссоном Фьелльбю, информирует официальный сайт «Кэпиталз». Соглашение заключено на три сезона, зарплата хоккеиста составит $ 860 тыс. Игрок был выбрал «столичными» на драфте 2016 года в пятом раунде под общим 147-м номером.

В минувшем сезоне 20-летний хоккеист забросил 7 шайб и сделал 9 результативных передач в 42 матчах регулярного сезона, в 11 матчах плей-офф на его счету 8 (6+2) очков.

Юнссон Фьелльбю выиграл серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2018 года в составе сборной Швеции. В 7 матчах турнира хоккеист отметился 2 заброшенными шайбами и 2 голевыми передачами.