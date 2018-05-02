Бывший защитник «Салавата» Александр Логинов стал игроком «Сибири»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов пополнил состав «Сибири», информирует официальный сайт новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне за «Салават Юлаев» провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) баллов при показателе полезности «-8». В Кубке Гагарина—2018 сыграл 11 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при «-1».

В КХЛ хоккеист также выступал за «Торпедо», «Амур» и «Автомобилист». В общей сложности он принял участие в 408 матчах и набрал 122 (39+83) очка при полезности «-43».