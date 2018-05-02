Кэссиди — о матче № 3: у «Бостона» есть план противодействия Кучерову и Стэмкосу

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-1 в серии), который состоится в ночь на 3 мая по Москве.

«Мне кажется, что Хара проделал хорошую работу против обоих. Он отличный шатдаун-защитник, чем может гордиться. Здесь нет какой-то магической формулы, всё равно нам нужно быть очень осторожными, когда оба на льду. Кучеров всё равно имел пару шансов после наших потерь. Нам удалось удачно сыграть против Мэттьюса и Нюландера в серии с «Торонто Мэйпл Лифс», и у нас есть план противодействия Кучерову и Стэмкосу в матче № 3, когда преимущество последней смены останется за нами», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.