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Сочетания сборной Швеции по хоккею на первой тренировке в Дании

Сочетания сборной Швеции по хоккею на первой тренировке в Дании
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Швеции провела вечернюю тренировку в Копенгагене, информирует HockeyNews. Шведская команда начнёт защиту титула послезавтра, 4 мая, игрой с Беларусью. Подопечные Рикарда Грёнборга занимались в следующих сочетаниях:

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Вратари: Нильссон, Хелльберг, Густавссон.

Густафссон — Экман-Ларссон, Янмарк — Зибанеджад — Ракелль;

Викстранд — Клингберг, Петтерссон — Баклунд — Нюквист;

Линдхольм — Ларссон, Пяаярви — Ларссон — де ла Роуз;

Андерссон — Кемпе — Эверберг.

Отдельно от основного состава занимались защитники Лауренс Пилют, Адам Альмквист и нападающие Джон Норман и Карл Клингберг.

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