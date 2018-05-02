Сочетания сборной Швеции по хоккею на первой тренировке в Дании

Сборная Швеции провела вечернюю тренировку в Копенгагене, информирует HockeyNews. Шведская команда начнёт защиту титула послезавтра, 4 мая, игрой с Беларусью. Подопечные Рикарда Грёнборга занимались в следующих сочетаниях:
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Вратари: Нильссон, Хелльберг, Густавссон.
Густафссон — Экман-Ларссон, Янмарк — Зибанеджад — Ракелль;
Викстранд — Клингберг, Петтерссон — Баклунд — Нюквист;
Линдхольм — Ларссон, Пяаярви — Ларссон — де ла Роуз;
Андерссон — Кемпе — Эверберг.
Отдельно от основного состава занимались защитники Лауренс Пилют, Адам Альмквист и нападающие Джон Норман и Карл Клингберг.
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