«Миннесота» заключила контракт с Дмитрием Соколовым

«Миннесота Уайлд» заключила контракт новичка с российским нападающим клуба юниорской лиги Онтарио «Бэрри Колтс» Дмитрием Соколовым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на три сезона. Игрок был выбран «Уайлд» на драфте 2016 года в седьмом раунде под общим 196-м номером.

В минувшем регулярном сезоне ОХЛ Соколов забросил 50 шайб и отдал 46 результативных передач в 64 матчах. В 12 играх плей-офф на его счету 15 (8+7) очков.

В составе молодёжной сборной России Соколов стал четвертьфиналистом МЧМ-2018, в 5 матчах турнира хоккеист забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи.

Дмитрий Соколов

Родился 14 апреля 1998 года в Омске.



Является воспитанником «Авангарда», играл в юношеских командах омского клуба, в МХЛ провёл 29 матчей за «Омских Ястребов» в сезоне-2014/15, набрав 16 (13+3) очков.

В 2015 году помог сборной России U17 занять первое место на Мировом кубке вызова, в шести матчах набрав 9 (6+3) очков. В том же году сыграл на юниорском чемпионате мира, набрав 5 (2+3) очков в пяти играх.



С сезона-2015/16 выступал в OHL за «Садбери», задрафтован «Миннесотой Уайлд» в 2016 году под общим 196-м номером. В первом сезоне в OHL набрал 52 (30+22) очка в 68 играх, во втором – 72 (48+24) очка в 64 матчах, а также провёл две игры в АХЛ за «Айову Уайлд», забросив одну шайбу. По ходу сезона-2017/18 пополнил состав «Бэрри Колтс». В 64 матчах регулярного чемпионата на его счету 96 (50+46) очков, в 12 матчах плей-офф он набрал 15 (8+7) очков.