Бывальцев: усталость? Какая усталость? Я привык к более длинным перелётам

Нападающий СКА и сборной России Алексей Бывальцев поделился мыслями после первой тренировки на арене чемпионата мира 2018 года в Копенгагене.

«На арене немного душно, но, думаю, дальше будет всё хорошо. Усталость? Да нет, какая усталость? У меня точно нет. Два часа всего летели. Привык и к более длинным перелётам. Конкуренция — это хорошо. Все работают на полную, а тренерский штаб решит, кому играть. Будем ждать и работать. Нужно дальше работать, чтобы играть ещё лучше и прибавлять с каждой игрой и тренировкой, учиться у опытных партнёров по команде.

Арена не хоккейная? Если честно, не обращаю на это внимания. Всё хорошо сделали здесь, у нас хорошая раздевалка — все удобно.

Переход в новый клуб? Я сейчас в сборной, не думаю об этом. После чемпионата мира буду думать. Если бы мне какое-то время назад сказали, что так всё получится, что я здесь окажусь, я бы, наверное, не поверил. Приятно. Но нужно работать и доказывать, больше ничего.

Тренерский штаб работает с командой целиком. Но конечно, и тренеры, и более опытные игроки помогают, подсказывают. Уже забыли матчи Евротура. Впереди другой турнир, намного серьезнее», — цитирует Бывальцева официальный сайт ФХР.