НХЛ объявила о проведении выставочных игр в Китае

Национальная хоккейная лига объявила о проведении выставочных игр в Китае, информирует журналист Дон Розен.

Как и планировалось ранее, между собой сыграют «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз». Первая игра состоится 15 сентября 2018 года в Шэньчжэне, повторный матч пройдёт 19 сентября в Пекине.

«Медведи» также планируют провести в Китае тренировочный лагерь. В прошлом году в Китае предсезонные матчи проводили «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».