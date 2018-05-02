Алексей Жамнов вошёл в тренерский штаб сборной России

Глава скаутской службы сборной России по хоккею Алексей Жамнов вошёл в тренерский штаб национальной команды и стал старшим тренером, информирует официальный сайт ФХР. Контракт Харийса Витолиньша, занимавшего пост старшего тренера сборной с 2014 года, истёк 30 апреля.

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48-летний Жамнов в течение двух последних сезонов занимает пост генерального менеджера «Спартака». До работы с московским клубом Жамнов занимал аналогичный пост в чеховском «Витязе» и мытищинском «Атланте».

Помимо Жамнова, в тренерский штаб Ильи Воробьёва входят Алексей Кудашов, Анвар Гатиятулин и Рашит Давыдов.