18-летний проспект «Далласа» Хейсканен — лучший защитник чемпионата Финляндии

Миро Хейсканен признан лучшим защитником сезона в чемпионате Финляндии, информирует журналист Пекка Ялонен. 18-летний игрок стал самым молодым обладателем этого приза в истории чемпионатов. В минувшем сезоне Хейсканен выступал за ХИФК.

В 30 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (11+12) очка, в 14 играх плей-офф отметился 9 (3+6) баллами.

Хейсканен задрафтован «Даллас Старз» под 3-м номером на драфте 2017 года. В настоящий момент готовится в составе национальной команды к чемпионату мира в Дании.