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Дубль Палата помог «Тампе» обыграть «Бостон»

Дубль Палата помог «Тампе» обыграть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг » и уступил со счётом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).

В составе «молний» дубль на свой счёт записал Ондржей Палат, также по одной шайбе в активе Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса. У «Брюинз» голом отметился Патрис Бержерон.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл на площадке 60 минут и отразил 28 бросков. Нападающий молний Никита Кучеров провёл на площадке 18 минут 10 секунды и нанёс 4 броска. Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на площадке 8 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «молний». Следующий матч пройдёт в Бостоне 5 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
03 мая 2018, четверг. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 4
1:3, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Палат (Джонсон, Строльман) – 01:47 (5x5), 0:2 – Палат (Хедман, Джирарди) – 03:19 (5x5), 1:2 – Бержерон (Пастрняк, Нэш) – 14:12 (5x4), 1:3 – Чирелли (Гурд, Макдона) – 16:43 (5x5), 1:4 – Стэмкос (Миллер, Хедман) – 59:18 (en)
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