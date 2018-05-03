Дубль Палата помог «Тампе» обыграть «Бостон»

В третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Бостон Брюинз» на домашней площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг » и уступил со счётом 1:4 (1:3, 0:0, 0:1).



В составе «молний» дубль на свой счёт записал Ондржей Палат, также по одной шайбе в активе Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса. У «Брюинз» голом отметился Патрис Бержерон.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл на площадке 60 минут и отразил 28 бросков. Нападающий молний Никита Кучеров провёл на площадке 18 минут 10 секунды и нанёс 4 броска. Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на площадке 8 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился.



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «молний». Следующий матч пройдёт в Бостоне 5 мая.